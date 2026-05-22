Фестиваль «Покоління» у Києві оголосив лайнап: серед учасників — Міка Ньютон, Lama та Вакарчук

Артем Черничко 22 травня 2026
Організатори музичного фестивалю «Покоління», який відбудеться 29–31 травня у Києві на території ВДНГ, оприлюднили повний перелік артистів. До лайнапу приєдналися співачка Lama та музикант Женя Галич, а спеціальним гостем фінального дня стане Святослав Вакарчук.

Програма фестивалю:

  • 29 травня: DJ MLT, гурт «Ляпіс Трубєцкой», DJ Grim.
  • 30 травня: DJ Brian, гурт Alibi (з україномовною програмою), Гайтана, Міка Ньютон (перший виступ в Україні за 15 років), Віталій Козловський, DJ Grim.
  • 31 травня: DJ MLT, Lama, Женя Галич (акустична програма), Святослав Вакарчук (акустична програма), DJ Grim.

Фестиваль присвячений попкультурі 90-х та 00-х. Окрім музичної сцени, на локації облаштують тематичні фотозони, інтерактивні майданчики, атракціон і тематичний маркет.

Цього сезону фестиваль має благодійну мету — організатори співпрацюють із 2-м корпусом НГУ «Хартія» та збиратиме кошти на проєкт «Купʼянські вампіри».

Вартість одноденного квитка становить від 800 гривень. Пенсіонери, люди з інвалідністю І або ІІ групи, а також військовослужбовці зі статусом УБД можуть відвідати захід безкоштовно за умови попередньої реєстрації.

Фестиваль «Покоління» заснував у 2019 році Роман Жолобак. За минулий сезон події проєкту відвідали близько 112 тисяч людей. У 2026 році організатори запланували проведення 9 заходів у чотирьох містах України: Києві, Дніпрі, Львові та Одесі.

