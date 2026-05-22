У КМДА пояснили, чому підвищують вартість проїзду у громадському транспорті до 30 гривень

У Київській міській державній адміністрації пояснили, чому пропонують підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті до 30 гривень. У міській владі заявляють, що нинішній тариф у 8 гривень уже давно не покриває витрат перевізників, а економічно обґрунтована ціна проїзду зараз є ще вищою.

За даними Департаменту економіки та інвестицій КМДА, собівартість однієї поїздки у метро 2026 року оцінюють у 64,6 гривень, а в наземному транспорті — 44,14 гривень. Водночас тариф у 30 гривень називають компромісним.

У КМДА пояснюють, що за останні роки транспортна галузь зіткнулася з різким зростанням витрат. Зокрема, у метро витрати на зарплати збільшилися на 61,7%, а витрати на електроенергію — на 66,9%. У «Київпастранс» витрати на пальне зросли майже на 75%, а ремонт і техобслуговування інфраструктури та транспорту — більш ніж на 63%.

Також за даними КМДА, з 2018 року мінімальна зарплата в Україні зросла у 2,3 рази — із 3723 гривень до 8647 гривень, а середня зарплата в Києві — у 3,7 рази, до понад 49 тисяч гривень. При цьому тариф на електроенергію для транспортних підприємств зріс у 6,6 рази, а дизельне пальне для громадського транспорту подорожчало майже вчетверо.

Ще одна проблема — падіння пасажиропотоку. У КМДА заявляють, що обсяги перевезень комунального транспорту зараз у середньому на 42% нижчі, ніж під час останнього перегляду тарифів у 2018 році. Через це витрати розподіляються на меншу кількість пасажирів, а собівартість кожної поїздки зростає.

У міській владі попереджають, що збереження тарифу на рівні 8 гривень вимагатиме значного збільшення дотацій із бюджету Києва. За словами чиновників, це може вплинути на фінансування інших напрямів, зокрема відновлення енергетичної інфраструктури та підготовку міста до опалювального сезону.

Тим часом кияни вимагають не підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті до завершення воєнного стану. Відповідна петиція зібрала необхідні 6 тисяч підписів за добу.