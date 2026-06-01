Померла акторка Келлі Кертіс — сестра Джеймі Лі Кертіс

У віці 69 років пішла з життя американська акторка Келлі Кертіс, старша сестра володарки премії «Оскар» Джеймі Лі Кертіс. Вона померла 30 травня у своєму будинку, пише The Guardian. Причину смерті наразі не розголошують.

«Вона була моєю першою подругою та довіреною особою на все життя. Вона була неймовірно красивою та талановитою акторкою. Вона майстерно грала в карти, колекціонувала черепах, любила свою родину, природу, музику, секонд-хенди, подорожі, Facebook та Pokémon Go. Вона пишалася своїм данським корінням та угорсько-єврейським походженням і була відданою патріоткою Америки», — написала Джеймі Лі Кертіс в Instagram.

Келлі Кертіс була старшою донькою зірок Голлівуду Тоні Кертіса та Джанет Лі, відомої за головною роллю у фільмі «Психо» Альфреда Гічкока. Свою першу появу на екрані вона здійснила ще немовлям у фільмі «Вікінги» (1958), де знімалися її батьки. Батьки Келлі та Джеймі Лі розлучилися у 1962 році.

Джеймі Лі Кертіс зазначила, що попри дитяче суперництво за увагу розлучених батьків, у дорослому віці вони з сестрою стали дуже близькими, і Келлі була невіддільною частиною її родини.

Протягом своєї кар'єри Келлі Кертіс зіграла у таких стрічках, як «Помінятися місцями» (1983), де знялася разом із сестрою, «Чарівні палички» (1987) та «Дочка диявола» (1991). Також вона з'являлася в епізодах відомих телесеріалів, серед яких «Зрівнювач», «Зоряний шлях: Глибокий космос 9» та «Вартовий».

Келлі Кертіс (ліворуч) і Джеймі Лі Кертіс зі своєю матір'ю Джанет Лі, 2003 рік. Фото: CARLO ALLEGRI / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Окрім акторської діяльності, Келлі працювала асистенткою своєї сестри на зйомках фільмів «Шалена п'ятниця» (2003), «Різдво з невдахами» (2004) та «Знову ти» (2010), а у 2018 році виступила режисеркою документального фільму «Marby Jets Are Go».