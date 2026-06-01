Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві відкрили оновлений музей «Кам’яниця київського війта»

Ірина Маймур 01 червня 2026
1147

У Києві на Подолі відкрили оновлений музей «Кам’яниця київського війта» — це найстаріша житлова кам’яниця столиці, повідомляє Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ».

Будівлю звели наприкінці XVII століття у стилі українського бароко. Вона розташована на вулиці Костянтинівській, 6/8.

За словами заступника генерального директора ДІАЗ «Стародавній Київ» Романа Маленкова, відкриття оновленої експозиції є важливою подією для пам’яткоохоронної спільноти. Він зазначив, що кам’яниця — один із двох збережених у Києві зразків цивільної житлової архітектури XVII століття.

Другий подібний об’єкт у столиці — сучасна будівля Музею гетьманства.

Оновлена експозиція розповідає про роль війта у житті міста. Війт — це посадовець, який очолював міське самоврядування та представляв міську владу.

У музеї також показують тяглість київського самоврядування — від давніх міських традицій до сучасного Києва.

Фото: ДІАЗ «Стародавній Київ»
Мітки
Новини
Читайте також
У Польщі відродили «пекельний» автобусний маршрут 666 до міста Гель Кияни просять не підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті — третя петиція набрала голоси У Греції пропонують безкоштовно поселитися на мальовничому острові — але потрібно піклуватися про бездомних котів Брюс Спрінгстін і Foo Fighters виступлять на протестному фестивалі перед виборами в США
Київські замальовки. Випуск 39 30 травня 2026 Артспільнота «Нагірна 22» закривається: митці спільноти — про свої останні дні в студії 29 травня 2026 «Книжковий Арсенал»: ось 50 книжок, які ми радимо придбати 28 травня 2026 Серіал «Бороуз» від творців «Дивних див» — дива не сталося 27 травня 2026 Карло Петріні — революціонер із мискою пасти 26 травня 2026 Свобода тіла, містика й танець: це 6-й OBERT.EVE у Києві 25 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.