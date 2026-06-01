У Києві відкрили оновлений музей «Кам’яниця київського війта»

У Києві на Подолі відкрили оновлений музей «Кам’яниця київського війта» — це найстаріша житлова кам’яниця столиці, повідомляє Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ».

Будівлю звели наприкінці XVII століття у стилі українського бароко. Вона розташована на вулиці Костянтинівській, 6/8.

За словами заступника генерального директора ДІАЗ «Стародавній Київ» Романа Маленкова, відкриття оновленої експозиції є важливою подією для пам’яткоохоронної спільноти. Він зазначив, що кам’яниця — один із двох збережених у Києві зразків цивільної житлової архітектури XVII століття.

Другий подібний об’єкт у столиці — сучасна будівля Музею гетьманства.

Оновлена експозиція розповідає про роль війта у житті міста. Війт — це посадовець, який очолював міське самоврядування та представляв міську владу.

У музеї також показують тяглість київського самоврядування — від давніх міських традицій до сучасного Києва.