На Львівщині відновили сторічний неоготичний костел

У селі Демня на Львівщині відкрили відреставрований костел Матері Божої Ченстоховської, який упродовж багатьох років перебував у занедбаному стані. Про це повідомила Львівська ОДА.

Костел — одна з найцікавіших неоготичних сакральних споруд регіону. Він внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Упродовж року місцева громада, волонтери, благодійники та меценати працювали над впорядкуванням території, очищенням приміщень і збереженням споруди. Роботи виконували без залучення коштів державного чи місцевого бюджетів. Жодних архітектурних змін чи втручань у тримальні конструкції не робили, повністю зберігши автентичний предмет охорони.

До відновлення пам’ятки долучилися фахівці у сфері мистецтва та реставрації. Окремі роботи виконували майстри, які мають досвід відновлення історичних об’єктів Львова, зокрема комплексу Цитаделі й Високого Замку.

Після відкриття простір планують використовувати для культурно-мистецьких заходів, виставок, концертів, освітніх подій та інших громадських ініціатив.

Історія костелу Матері Божої Ченстоховської сягає кінця XVIII століття. Згідно з архівними документами 1789 року, на місці сучасної споруди розташовувалася дерев’яна корчма, яку після скасування панщини 1848 року спалили.

На початку XX століття на цьому місці з місцевого вапняку звели костел у неоготичному стилі. Будівництвом займалися місцеві майстри. Історики називають різні дати спорудження храму: за одними даними — 1901 рік, водночас офіційний дозвіл на будівництво каплиці та костелу львівська консисторія видала 11 березня 1911 року. На дверях споруди зберігся напис із датою «1913».

У роки Першої світової війни храм ремонтували австрійські військові. Один із солдатів виконав внутрішній розпис, фрагменти якого частково збереглися донині.

До Другої світової війни богослужіння у храмі відбувалися щонеділі. Під час війни місцеві мешканці використовували костел як укриття. 1944 року храм закрили.

У радянський період споруда слугувала зерносховищем, а з 1984 року — спортивною залою.