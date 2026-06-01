Творчиня серіалу «А що як…?» від Marvel екранізує книги «Коти-Вояки»

Іван Назаренко 01 червня 2026
Китайський техногігант Tencent Video та видавець Coolabi Group дали зелене світло анімаційній екранізації серії «Коти-Вояки» — циклу підліткових новел, який увійшов до списку світових бестселерів. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Шоуранером проєкту стала Ешлі Бредлі, яка створила мультсеріал «А що як…?» у всесвіті Marvel. Крісло режисера зайняв Родріго Блаас, відомий завдяки шоу «Trollhunters: Tales of Arcadia», за яке отримав премію «Еммі».

Це буде перша анімаційна екранізація за роки існування серії. Прем'єра мультсеріалу за «Коти-Вояки» запланована на 2028 рік.

Серія з 36 книг розповідає про клани диких котів, кожен з яких має свою територію та певні здібності: Громовий клан, Тіньовий клан, Вітряний клан та Річковий клан. Взаємини між племенами напружені, тому тварини часто конфліктують одне з одним.

З виходу першої новели у 2003 році «Коти-Вояки» продалися накладом у 90 мільйонів копій по всьому світу, а самі книжки перекладені 38 мовами. Як повідомляє Coolabi, фанатський контент за всесвітом щомісяця збирає близько 3 мільярдів переглядів у TikTok та 50 мільйонів на YouTube.

Раніше Tencent Video готувала повнометражний фільм за циклом. У 2016 році стало відомо, що до проєкту долучили незмінного продюсера фільмів за «Гаррі Поттером» Девіда Хеймана. Та через затяжне виробництво ідею фільму було закинуто.

