Брюс Спрінгстін і Foo Fighters виступлять на протестному фестивалі перед виборами в США

Ірина Маймур 01 червня 2026
Американські музиканти Брюс Спрінгстін, гурт Foo Fighters, Дейв Меттьюз, Бріттані Говард і Джоан Баез стануть хедлайнерами протестного фестивалю, який пройде в передмісті Вашингтона за місяць до проміжних виборів у США, повідомляє AP.

Спрінгстін і гітарист гурту Rage Against the Machine Том Морелло оголосили про фестиваль під час спільного виступу на стадіоні Нешналс-Парк у Вашингтоні. Нині Спрінгстін завершує американський тур «Land of Hope and Dreams» («Країна надії та мрій»).

Під час концерту у Вашингтоні музикант виконав багато політичних пісень, зокрема «American Skin (41 Shots)» — про смертельну стрілянину, яку влаштувала поліція, а також «Streets of Minneapolis», написану у відповідь на вбивства Рене Гуд і Алекса Претті федеральними імміграційними агентами.

«Цю американську трагедію можуть зупинити лише американці. Ніхто не прийде нас рятувати. Ми маємо зробити це самі. Тож долучайтеся до нас — і борімося за Америку, яку ми любимо», — сказав він.

Одноденний фестиваль Power to the People відбудеться 3 жовтня в Merriweather Post Pavilion у Колумбії, штат Меріленд. Музиканти позиціонують його як подію про «свободу, справедливість, рівність і рок-н-рол». Частину коштів від продажу квитків передадуть організаціям VoteRiders і HeadCount, діяльність яких спрямована на захист виборчих прав і підвищення громадянської активності у США.

У фестивалі також візьмуть участь Джек Блек, Серж Танкян, Killer Mike, Тейлор Момсен, а також гурти Cypress Hill, The Linda Lindas і Dropkick Murphys.

Спрінгстін давно критикує президента Дональда Трампа. Той, своєю чергою, закликав бойкотувати концерти музиканта, називаючи його «повним невдахою, який поширює ненависть».

Фото: Craig ONeal / Wikimedia Commons
