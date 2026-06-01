У Греції пропонують безкоштовно поселитися на мальовничому острові — але потрібно піклуватися про бездомних котів

Благодійна зоорганізація Syroscats пропонує безкоштовне проживання та забезпечення на грецькому острові Сірос. Однак лише за однієї умови: доброволець має піклуватися про бездомних котів острова, пише Euronews.

Syroscats шукає здорових, спортивних та відповідальних людей віком від 25 років, які готові приїхати щонайменше на місяць та не бояться брудної роботи. Перевага надається кандидатам з досвідом роботи з бродячими кішками, але організація розгляне відгуки від усіх любителів пухнастих.

Робочий день волонтера триває з 8 години ранку до обіду. У цей час потрібно годувати тварин у різних куточках острова, давати їм медикаменти, слідкувати за чистотою дому та котячого посуду, а також обіймати настільки багато котів, наскільки це можливо.

Натомість Syroscats обіцяє житло, яке доведеться ділити ще з 2-3 волонтерами, але з окремою спальнею, та сніданки. Електрика в будинку працює на сонячній енергії, тому мешканців просять заощадливо користуватися електроприладами.

Сам Сірос — це невеликий острів в Егейському морі, серцем якого є місто Ермуполіс, яке у XIX столітті стало великим морським торговим хабом. Острів користується популярністю серед туристів, але, як зазначав британський журнал для мандрівників Wanderlust, на відміну від великих островів Греції, Сірос зміг зберегти культурну автентичність та не потонув у комерції.