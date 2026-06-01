Кияни просять не підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті — третя петиція набрала голоси

Третя петиція із закликом не допустити підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва набрала необхідну кількість голосів. Тепер її має розглянути КМДА.

Авторка звернення Діана Сірош зазначає, що містяни з розумінням ставляться до потреби перегляду тарифу і готові платити 20 грн за поїздку, як це нині відбувається в приватних маршрутках. Водночас пояснює, що 30 грн — непідйомна сума для щоденних витрат типового пасажира комунального транспорту.

Нагадаємо, що міська влада заявила про плани підвищити тарифи майже вчетверо 18 травня. Запровадити нову вартість планують із 15 липня 2026 року — після консультацій з громадськістю та профспілками. Раніше на сайті Київради вже набирали голоси дві інші петиції.

Зростання тарифів пояснюють потребою наблизити їх до економічно обґрунтованих. Через скорочення пасажиропотоку комунальним підприємствам дедалі складніше покривати витрати на пальне, електроенергію, зарплати й ремонти.

За розрахунками перевізників, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн — у наземному транспорті.

Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1–9 поїздок — 30 грн;

10–19 поїздок — 28,90 грн;

20–29 поїздок — 27,80 грн;

30–39 поїздок — 26,60 грн;

40–49 поїздок — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

У місячних проїзних квитках вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. Проєкт передбачає такі ціни:

46 поїздок — 1 088 грн;

62 поїздки — 1 463 грн;

92 поїздки — 2 156 грн;

124 поїздки — 2 888 грн;

Безлімітний місячний проїзний на всі види комунального транспорту — 4 875 грн.

Також у Києві хочуть запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він діятиме протягом 90 хвилин і дасть змогу здійснювати необмежену кількість пересадок між метро й наземним транспортом.

Для гостей міста пропонують запровадити безлімітні туристичні проїзні: на 24 години (375 грн), 48 годин (563 грн) та 72 години (750 грн).

Усі пільгові умови для студентів та учнів зберігаються. Студенти сплачуватимуть половину вартості місячного проїзного. Школярі під час навчального року їздитимуть безкоштовно, а на період літніх канікул отримають знижку 75% (сплачуватимуть 25% від вартості).

Усі поїздки, які пасажири придбають на свої транспортні картки до 14 липня 2026 року, залишаться чинними для використання до 14 вересня 2026 року.