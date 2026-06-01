У Польщі відродили «пекельний» автобусний маршрут 666 до міста Гель

Артем Черничко 01 червня 2026
Європейський перевізник FlixBus оголосив про повернення автобусного маршруту під номером 666, який прямує до польського балтійського курорту Гель. Про це пише BBC.

Цей крок фактично відроджує суперечливий рейс від колишнього місцевого перевізника PKS Gdynia, відомий як «шосе до пекла». Така назва виникла через гру слів: у Біблії число 666 є «числом звіра», а назва курорту англійською мовою пишеться як Hel — всього на одну літеру відрізняючись від слова Hell (пекло).

У 2023 році під тиском релігійних консерваторів, які обурилися «сатанинським» асоціаціям між числом 666, та назвою міста, номер маршруту змінили на 669. Проте зараз тепер історичну нумерацію вирішили повернути.

Новий 13-годинний маршрут від FlixBus з'єднає Краків із Гелем і проходитиме через інші великі міста Польщі, зокрема й столицю Варшаву.

«Номер 666 був обраний свідомо як елемент маркетингової комунікації. Його мета — підвищити впізнаваність цього напрямку на популярному літньому маршруті до Геля», — пояснив речник FlixBus Александр Каленік у коментарі польському мовнику TVN24.

Польща залишається католицькою країною, де церква традиційно має значний суспільний та політичний вплив.

Курорт Гель розташований в кінці 35-кілометрової Гельської коси, яка врізається в Балтійське море на півночі країни. Це місце є популярним серед туристів завдяки своїм піщаним пляжам та старовинній архітектурі.

Фото: PKS Gdynia
