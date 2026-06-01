Трамп може скасувати концерт на честь 250-річчя незалежності США — кілька артистів відмовились від участі

Президент США Дональд Трамп закликав скасувати концертну програму до 250-річчя незалежності країни після того, як кілька артистів відмовилися від участі через зв’язок заходу з Білим домом, пише BBC.

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп назвав виконавців, які вибули з програми, переоціненими та нудними, а також запропонував замінити концерти мітингом під гаслом «Make America Great Again».

Концертна серія Great American State Fair, організована проєктом Freedom 250, має пройти у Вашингтоні з 25 червня по 10 липня. Із дев’яти артистів, анонсованих на початку тижня, участь уже скасували Мартіна Макбрайд, The Commodores, Young MC та Брет Майклс. Водночас у програмі поки залишаються Vanilla Ice, Milli Vanilli та Flo Rida.

Репер Young MC заявив, що артистам нібито не повідомили про політичну складову заходу. Натомість Vanilla Ice підтримав подію, наголосивши, що йдеться про святкування дня народження США, а не про політику.

Freedom 250 була створена за підтримки адміністрації Трампа для організації заходів до 250-річчя незалежності США. Нещодавно організатори оголосили, що сам Трамп виступить на церемонії відкриття фестивалю 24 червня.

У відповідь на відмову артистів президент заявив, що розглядає можливість проведення масштабного мітингу у Вашингтоні замість концертів: «Ми повинні провести великий мітинг MAKE AMERICA GREAT AGAIN для святкування 250-річчя, а не запрошувати дорогих співаків, яких ніхто не хоче слухати», — написав Трамп.

Окрім ярмарку та концертів, до програми святкувань 250-річчя США також входять турнір UFC на галявині Білого дому, автоперегони у Вашингтоні та випуск обмеженої серії пам’ятних паспортів із портретом президента.