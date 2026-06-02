Автобус у нікуди: у Швейцарії запустили «Нульову лінію» без розкладу та маршруту

У швейцарському місті Баден, що поблизу Цюриха, запустили новий автобусний маршрут під назвою «Нульова лінія». Його головна особливість — повна відсутність фіксованого розкладу руху та кінцевої зупинки, пише Euronews.

Проєкт, який місцева мерія позиціонує як рухому артінсталяцію, створили концептуальні художники Френк і Патрік Рікліни. Спільно з регіональним транспортним оператором Baden-Wettingen митці прагнуть повністю переосмислити функцію громадського транспорту. Замість звичного завдання «доставити пасажира з точки А в точку Б якомога швидше» цей автобус пропонує ідею спільної неспішної подорожі.

На лобовому склі транспортного засобу замість звичного номера чи кінцевої станції світиться напис «Linie Null». Так мешканці та гості Бадена одразу розуміють, що цей автобус навряд чи підійде для поспіху на роботу, а є радше творчим і непередбачуваним маршрутом через місто. Натомість пасажирам обіцяють новий досвід, можливість уповільнити темп життя та мандрівку без жодного тиску часу.