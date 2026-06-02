«Живчик» змінить шрифт у новому дизайні напою — його нібито використовують на сухпайках армії РФ

Торгова марка «Живчик» заявила, що змінить шрифт у новому дизайні напою після хвилі критики у соцмережах. Користувачі звернули увагу, що в оновленому оформленні використали шрифт Road Radio, який нібито присутній на пакованні сухпайків армії РФ.

У компанії наголосили, що бренд завжди був і залишається українським, а шрифт для редизайну запропонувала партнерська агенція. За словами представників бренду, під час погодження дизайну ані замовник, ані підрядник не знали деталі, які стали відомі пізніше.

У наступних партіях напою використовуватимуть український шрифт Ermilov Pro, створений дизайнерами Кирилом Ткачовим і Сергієм Макаренком.

Скандал навколо нового оформлення виник після презентації оновленого дизайну 29 травня. Тоді «Живчик» показав нове паковання, змінивши форму пляшки, шрифти та зовнішній вигляд свого маскота — жовтого яблука, яке тепер виконане у 3D-стилі.

У соцмережах користувачі розкритикували зміни, додавши, що новий дизайн більше схожий на пляшку соняшникової олії, ніж на газований напій.

Згодом дизайнери звернули увагу на шрифт Road Radio. За інформацією, яку поширювали в соцмережах, його створила дизайнерка Альона Ковальські з російської Уфи, відома під псевдонімом Glen Jan.

Обираючи російський шрифт для українського продукту, навіть випадково, ви не лише ОМИНАЄТЕ український ринок (де багато подібних шрифтів), але можете додати легендарному українському напою присмак російської армії (

Живчик, викиньте це #руссошрифто з вашого дизайну, будь ласка! pic.twitter.com/pRmwl52yXR — Rentafont (@Rentafont) May 29, 2026

Редизайн для бренду розробляла креативна агенція Brain Tank. Після критики вона перепросила за недостатню перевірку інформації щодо використаного шрифту.

Водночас компанія не повідомила про намір відмовитися від нового образу маскота. Попри численні прохання користувачів повернути попередню версію яблука Живчика, бренд прокоментував лише заміну шрифту.