Із музею у Франції викрали інсталяцію у вигляді банана, приклеєного до стіни

02 червня 2026
Інсталяцію «Comedian» італійського художника Мауріціо Каттелана, відому як банан, приклеєний скотчем до стіни, викрали з музею Центр Помпіду-Мец у Франції, пише Euronews.

Про зникнення роботи співробітники музею дізналися у неділю. Після інциденту адміністрація закладу подала заяву про крадіжку до поліції проти невстановлених осіб.

У музеї зазначили, що банан уже замінили. Це стандартна практика для інсталяції, оскільки фрукт регулярно змінюють кожні кілька днів, щоб він залишався свіжим.

За словами представників музею, це вже другий подібний випадок. У липні 2025 року один із відвідувачів просто з’їв банан, який був частиною експозиції. Тоді адміністрація не зверталася до правоохоронців.

«Comedian» уперше представили на виставці Art Basel Miami Beach у 2019 році. Робота швидко привернула увагу через свою концепцію та дискусії навколо того, що можна вважати мистецтвом.

У 2019 році, майже одразу після продажу банана на аукціоні за $120 тисяч, його з’їв художник Девід Датуна. У 2023 році схожий випадок стався в музеї в Сеулі — тоді інсталяцію з'їв відвідувач музею.

Попри суперечки, вартість роботи продовжувала зростати. У 2024 році криптопідприємець Джастін Сан придбав одну з версій «Comedian» за €5,8 мільйона, після чого також з’їв банан перед камерами.

Особливість інсталяції полягає в тому, що її цінність визначає не сам фрукт, а інструкції щодо експонування. Згідно з ними, будь-який банан має бути закріплений на висоті 1,72 метра від підлоги під кутом 37 градусів.

