Помер актор із «Твін Пікса» Оуайн Ріс Девіс — йому було 44 роки

Помер британський актор Оуайн Ріс Девіс, відомий за роллю агента Вілсона у серіалі «Твін Пікс: Повернення». Йому було 44 роки, пише Deadline.

Про смерть актора повідомив його брат Родрі Девіс. За його словами, обставини смерті поки що залишаються до кінця не з’ясованими, однак родина вважає, що Девіс помер раптово, природною смертю та уві сні.

Кар'єра актора на екрані розпочалася у 2001 році. Найбільшу популярність йому принесла роль агента Вілсона у трьох епізодах продовження культового серіалу «Твін Пікс», створеного Девідом Лінчем та Марком Фростом.

Окрім цього, Девіс зіграв у серіалі «ОА» від Netflix, а також знявся у фільмах «Аліса в Задзеркаллі» та «A Serial Killer's Guide to Life».

У своїй заяві Родрі Девіс також зазначив, що його брат мав особливий зв’язок із багатьма людьми поза межами родини, а численні повідомлення зі словами підтримки стали свідченням того, наскільки його любили друзі, колеги та близькі.