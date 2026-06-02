Польська мережа магазинів одягу Pepco виходить на український ринок

Іван Назаренко 02 червня 2026
Польска мережа магазинів Pepco вийде на український ринок у другій половині 2026 року. Про це БЖ повідомили представники компанії. Перший магазин планують відкрити наприкінці жовтня.

Pepco спеціалізується на продажу одягу для всієї родини, товарів для дому та іграшок за доступними цінами. Наразі компанія управляє понад 4 тисячами магазинів у 18 країнах Європи та щомісяця обслуговує близько 36 мільйонів покупців.

За словами керівника українського підрозділу Pepco Арсена Старченка, компанія розраховує стати одним із помітних гравців українського ринку та створювати нові робочі місця.

Pepco заснували в Польщі понад 20 років тому. Сьогодні в компанії працює більше 32 тисяч співробітників. Магазини мережі працюють у форматі самообслуговування, а їхня середня площа становить близько 500 квадратних метрів.

В асортименті представлені одяг для дітей і дорослих, предмети декору, кухонне приладдя, іграшки та інші товари для дому.

