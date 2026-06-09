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У кав’ярнях «Сільпо» та FEELtrd запустили літнє меню з холодними напоями

Промо БЖ 09 червня 2026
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У кав’ярнях «Сільпо» та FEELtrd з’явилося літнє меню з холодними кавовими напоями, матчею, айс-ті та лимонадами. Про це повідомили в «Сільпо».

У меню поєднали класичні літні позиції й нові напої з фруктовими смаками. Серед новинок — «Айс-ті манго», лимонад «Черешня» та холодне матча-лате манго. У меню також представлені еспресо-тонік, капуоранж, холодне лате й напої на основі матчі.

У кав’ярнях «Сільпо» холодне лате та еспресо-тонік коштують 79 грн, айс-капуоранж — 84 грн, матча-тонік, холодне матча-лате манго, айс-ті манго й лимонад «Черешня» — по 89 грн.

У FEELtrd у меню є еспресо-тонік за 89 грн, капуоранж за 95 грн, матча-тонік і холодне матча-лате манго — по 89 грн.

Також у кав’ярнях запустять знижки на холодні напої на основі матчі. Із 20 червня до 4 липня в кав’ярнях «Сільпо» айс-матча-лате, матча-тонік та айс-матча-оранж коштуватимуть 64 грн замість 89 грн, а айс-матча-лате малина й айс-матча-лате манго — 69 грн замість 89 грн. У FEELtrd матча-айс-лате та матча-тонік продаватимуть за 64 грн замість 89 грн, а матча-оранж — за 74 грн замість 95 грн.

Сезонне меню вже доступне в кав’ярнях «Сільпо» та FEELtrd по всій Україні.

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