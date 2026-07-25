Біля будівлі МЗС у Києві встановили восьмиметрову скульптуру «Фенікс» із фестивалю Burning Man

Перед будівлею Міністерства закордонних справ України у Києві встановили восьмиметрову скульптуру «Фенікс» українського художника Олексія Сая, яку вперше представили на фестивалі Burning Man у 2023 році.

Скульптура виконана зі сталі у формі птаха, силует якого відсилає до українського тризуба. Під час презентації в американській пустелі Блек-Рок її закрили дерев'яним коробом, схожим на конструкції, якими в Україні захищають пам'ятники від російських обстрілів.

Згодом короб спалили, відкривши металевого «Фенікса» як символ відродження після руйнувань.

«Фенікс» на Burning Man. Фото: Андрій Іванченко

У МЗС зазначають, що поява інсталяції біля будівлі міністерства підкреслює роль культури як інструменту міжнародної дипломатії. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав «Фенікса» символом української стійкості, наголосивши, що країна не лише вистояла під час війни, а й стала сильнішою та здобула унікальний досвід, яким може ділитися зі світом.

Керівник конструкторського бюро «Майстерня чудес», яке реалізувало проєкт, Мітя Зінов'єв зазначив, що головною метою було показати міжнародній аудиторії через сучасне мистецтво силу України, а не лише її біль. За його словами, тепер скульптура нагадуватиме про цю стійкість уже в самому Києві.

Автором візуальної концепції став Олексій Сай спільно з Богданою Косміною. Технічну реалізацію забезпечила «Майстерня чудес» за підтримки американського благодійного фонду UA Resistance Foundation. Логістичним партнером виступила «Нова Пошта Глобал».

Історія створення «Фенікса» також увійшла до документального фільму Fozzy Media Group «Замки на піску», який розповідає про українські мистецькі проєкти для Burning Man.