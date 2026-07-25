Трамп наказав встановити біля Національного музею американської історії попередження про «неточну інформацію»

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який зобов'язує встановити біля Національного музею американської історії у Вашингтоні інформаційні таблички з попередженням про нібито «неточну інформацію» в експозиціях. Про це повідомляє ARTnews.

На табличках має бути зазначено, що експозиції «потребують оновлення» відповідно до нещодавнього звіту Білого дому, а також міститися вказівки на місця, де, на думку адміністрації, американську історію висвітлено «точніше». Які саме локації маються на увазі, не уточнюється.

Рішення ухвалили після публікації 162-сторінкового звіту, в якому директорку музею Антею Гартіг звинуватили в тому, що вона нібито замінила «історичну освіту» на «екстремальний політичний активізм».

Раніше цього тижня Гартіг двічі виступала на слуханнях у Конгресі, де відкинула ці звинувачення, наголосивши, що музей спирається на історичні факти, різні точки зору та академічні дослідження.

Новий указ також доручає низці федеральних відомств, зокрема Міністерству внутрішніх справ США та Управлінню з питань бюджету, проконтролювати виконання рекомендацій Білого дому щодо Смітсонівського інституту.

Документ продовжує політику, закладену в указі Трампа від березня 2025 року «Відновлення правди та здорового глузду в американській історії». Тоді президент заявив, що Смітсонівський інститут недостатньо висвітлює досягнення США та подає ключові події американської історії в негативному світлі.