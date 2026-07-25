У Помпеях частково відновили фрескову стелю з Діонісом і Аріадною віком майже 2 тисячі років

Археологи у Помпеях частково відновили фрескову стелю банкетної зали, прикрашену сценами з грецької міфології. Вважається, що вона належала будинку з пекарнею, який був похований під попелом після виверження Везувію, пише Euronews.

Для реконструкції реставратори використали спеціальну вигнуту конструкцію, яка дозволила розташувати знайдені фрагменти у формі, максимально наближеній до оригінального склепіння. Наразі вдалося відновити понад чверть стелі, а конструкція дає змогу поступово додавати нові фрагменти після їхнього очищення та реставрації.

Археологи встановили, що центральною темою розпису були Діоніс і Аріадна — герої одного з найвідоміших давньогрецьких міфів.

Відреставроване склепіння презентували під час міжнародного семінару, присвяченого новим археологічним відкриттям і реставраційним роботам у Помпеях.

За словами директора Археологічного парку Помпеїв Габріеля Цухтрігеля, Італія залишається одним зі світових лідерів у сфері археологічної реставрації, а Помпеї відіграють у цьому важливу роль.

Проєкт є частиною програми Археологічного парку Помпеїв, присвяченої Діонісу. Вона продовжує дослідження, розпочаті після відкриття масштабних фресок із процесією на честь цього бога в Будинку Тіаса.