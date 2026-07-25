Netflix ледь не скасував документальний серіал про Майкла Джексона через страх судового позову

Netflix за тиждень до прем'єри документального серіалу «Майкл Джексон: Вердикт» нібито розглядав можливість скасувати його реліз через побоювання судового позову з боку спадкоємців співака. Про це повідомляє Variety з посиланням на анонімні джерела.

За словами співрозмовників видання, керівництво стримінгу занепокоїла репутація спадкоємців Джексона, які неодноразово судилися з медіакомпаніями через проєкти про співака. Також у Netflix побоювалися негативної реакції відданих фанатів музиканта.

Втім, у самій компанії ці твердження заперечили. У коментарі Variety представник Netflix заявив, що інформація про перегляд планів щодо релізу «не відповідає дійсності», а серіал вийшов за графіком і три тижні перебував у світовому топ-10 сервісу.

Документальний серіал «Майкл Джексон: Вердикт» вийшов 3 червня. Він аналізує судовий процес 2005 року, за підсумками якого Майкла Джексона виправдали за всіма обвинуваченнями, зокрема у розбещенні неповнолітнього.

У серіалі представлені свідчення як людей, які вважали співака винним, так і тих, хто досі переконаний у його невинуватості. Серед них — колишній адвокат родини Джексонів Браян Оксман, прессекретарка Реймона Бейн, двоє присяжних, а також фанатка, яка залишила роботу, щоб відвідувати судові засідання. Водночас Гевін Арвізо, який висував звинувачення, та його родина участі в проєкті не брали.

За інформацією Variety, Netflix вжив додаткових заходів безпеки під час підготовки релізу. Серіал анонсували лише за два тижні до прем'єри, творцям заборонили давати інтерв'ю, компанія відмовилася від попередніх показів для критиків, а листування щодо проєкту велося через окрему електронну адресу без зазначення імені відправника.

Попри побоювання, спадкоємці Майкла Джексона, за даними видання, досі не зверталися до Netflix із претензіями. Водночас проти документального фільму з'явилася петиція на Change.org, яка зібрала понад 188 тисяч підписів, а частина прихильників артиста закликала бойкотувати сервіс.