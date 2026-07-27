Раян Гослінг зіграє Примарного вершника в новому фільмі Marvel

Канадський актор Раян Гослінг зіграє Примарного вершника в новому фільмі кіновсесвіту Marvel. Режисером стрічки стане Шон Леві, а прем’єру планують на 2028 рік. Про це повідомляє Variety.

Проєкт представив президент студії Кевін Файгі на фестивалі Comic-Con у Сан-Дієго. Точної дати виходу фільму поки не оголосили.

Сценарій пише Джонатан Троппер. Він, Гослінг і Леві вже працювали разом над майбутнім фільмом «Зоряні війни: Зоряний винищувач». За словами режисера, ідею екранізації Примарного вершника вони обговорювали під час роботи над цією стрічкою.

На презентації Гослінг розповів, що давно хотів зіграти цього персонажа. Актор також заявив, що бачить режисером проєкту саме Шона Леві, який раніше зняв для Marvel фільм «Дедпул і Росомаха».

Примарний вершник — надприродний антигерой Marvel, пов’язаний із Духом помсти. У коміксах це ім’я носили різні персонажі, зокрема Джонні Блейз, Денні Кетч і Роббі Рейес. Студія поки не уточнила, яке саме втілення героя зіграє Гослінг.

Одним із найвідоміших Примарних вершників є каскадер-мотоцикліст Джонні Блейз, який після угоди з Мефісто отримує надприродні здібності. Водночас Marvel не підтверджувала, що саме його історія стане основою нового фільму.

Раніше Ніколас Кейдж зіграв Джонні Блейза у фільмах «Примарний вершник» 2007 року та «Примарний вершник: Дух помсти» 2011-го. Обидві стрічки випустила Sony, і вони не входили до кіновсесвіту Marvel Studios. Іншу версію героя — Роббі Рейеса — в серіалі «Агенти Щ.И.Т.» втілив Габріель Луна.

Marvel поки не розкрила сюжет нового фільму, решту акторського складу та дату початку знімань. Офіційної назви стрічки також ще немає.