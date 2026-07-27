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У Глазго встановили 10-метрову скульптуру за мотивами «троянди Макінтоша»

Іван Назаренко 27 липня 2026
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У Глазго на крані Фінністон встановили десятиметрову скульптуру, натхнену квітковим орнаментом шотландського архітектора та дизайнера Чарльза Ренні Макінтоша. Артоб'єкт став одним із символів Ігор Співдружності 2026 року, пише BBC.

Інсталяцію відкрили напередодні церемонії початку змагань біля арени «OVO Hydro». За задумом організаторів, твір ушановує мистецьку спадщину Глазго та одну з найвідоміших міських пам'яток — кран Фінністон.

Авторка роботи місцева художниця Емер Тумілті по-сучасному переосмислила мотив «троянди Макінтоша», розроблений Чарльзом Ренні Макінтошем і його дружиною Маргарет Макдональд Макінтош.

«Спочатку це було трохи лячно, адже "троянда Макінтоша" — культовий символ шотландської культури. Але згодом процес став творчою грою. Сподіваюся, якби вони були сьогодні з нами, їм би сподобалася ця інтерпретація», — сказала Тумілті.

Над проєктом художниця працювала разом із креативною студією Newsubstance. Її представниця Ганна Розенберг зазначила, що команда не копіювала оригінальний дизайн, а прагнула створити сучасну версію, яка поєднала б два символи Глазго — «троянду Макінтоша» та кран Фінністон.

Скульптуру виготовили в межах Glasgow 2026 Festival — десятижневого фестивалю культури, мистецтва та громадських подій, що проходить паралельно з Іграми Співдружності.

За словами авторів, одним із найбільших викликів стало створення конструкції, яка водночас виглядала б легкою, але могла витримати сильний вітер та мінливу погоду Глазго.

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