Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Японії створили «холодильник для людей», щоб охолоджуватися у спеку

Ірина Маймур 27 липня 2026
820

Японська компанія Trusco Nakayama випустила охолоджувальну кабіну Personal Cooling Box, яку називає «холодильником для людей». Пристрій подає холодне повітря температурою близько 5 °C і призначений для короткого перепочинку під час роботи у спеку, повідомляє Dexerto.

Прев'ю відео

Продажі кабіни почалися 1 квітня 2026 року. Її пропонують встановлювати на заводах, складах, будівельних майданчиках і під час заходів просто неба як тимчасове місце для охолодження працівників та відвідувачів.

Користувач заходить усередину й сідає на вбудоване сидіння. Холодне повітря подається зверху та зі спини, зокрема в ділянку шиї й плечей. Усередині підтримується температура близько 15 °C, а температура повітряного потоку може опускатися приблизно до 5 °C.

Температуру та силу потоку можна перемикати між трьома режимами. Через 20 хвилин кабіна автоматично вимикається, щоб запобігти надмірному охолодженню.

Стандартна модель має близько 2,03 метра заввишки, 93 сантиметри завширшки та 1,2 метра завглибшки. Вона важить 293 кілограми й витримує навантаження до 150 кілограмів. Кабіна оснащена колесами зі стопорами, працює від мережі 100 В і не потребує спеціального монтажу.

За годину роботи кабіна споживає близько 0,51 кВт·год. За підрахунками Trusco Nakayama, це коштує близько 16 єн і майже вдвічі менше, ніж експлуатація типового локального кондиціонера. Рекомендована ціна пристрою становить 1,5 мільйона єн без урахування податку.

Розробку представили на тлі дедалі частіших періодів екстремальної спеки в Японії. У 2026 році метеорологічне агентство країни запровадило окреме позначення для днів, коли температура сягає 40 °C або вище. Національний температурний рекорд становить 41,8 °C — його зафіксували в місті Ісесакі 5 серпня 2025 року.

Фото на обкладинці: Trusco Nakayama
Мітки
Новини
Читайте також
«Історія іграшок-5» зібрала понад $1 мільярд у світовому прокаті і стала найкасовішим фільмом року У Глазго встановили 10-метрову скульптуру за мотивами «троянди Макінтоша» Раян Гослінг зіграє Примарного вершника в новому фільмі Marvel Із французького музею викрали 2500-річну золоту кельтську гривну — стародавню прикрасу
«Таємниця бункера» — серіал про ду-у-уже глибокий бункер без подвійного дна 27 липня 2026 Найкращі спортивні драми? Ось 5 штук 27 липня 2026 Берлінський прайд завершився смертельним нападом: як пройшов Christopher Street Day 26 липня 2026 Київські замальовки. Випуск 47 26 липня 2026 Gabagool? Ova here: кіногайд про те, як правильно заходити в італійську хату 24 липня 2026 «Акіра»: як виглядає найвідоміше кіберпанк-аніме через 40 років 24 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.