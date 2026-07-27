У Японії створили «холодильник для людей», щоб охолоджуватися у спеку

Японська компанія Trusco Nakayama випустила охолоджувальну кабіну Personal Cooling Box, яку називає «холодильником для людей». Пристрій подає холодне повітря температурою близько 5 °C і призначений для короткого перепочинку під час роботи у спеку, повідомляє Dexerto.

Продажі кабіни почалися 1 квітня 2026 року. Її пропонують встановлювати на заводах, складах, будівельних майданчиках і під час заходів просто неба як тимчасове місце для охолодження працівників та відвідувачів.

Користувач заходить усередину й сідає на вбудоване сидіння. Холодне повітря подається зверху та зі спини, зокрема в ділянку шиї й плечей. Усередині підтримується температура близько 15 °C, а температура повітряного потоку може опускатися приблизно до 5 °C.

Температуру та силу потоку можна перемикати між трьома режимами. Через 20 хвилин кабіна автоматично вимикається, щоб запобігти надмірному охолодженню.

Стандартна модель має близько 2,03 метра заввишки, 93 сантиметри завширшки та 1,2 метра завглибшки. Вона важить 293 кілограми й витримує навантаження до 150 кілограмів. Кабіна оснащена колесами зі стопорами, працює від мережі 100 В і не потребує спеціального монтажу.

За годину роботи кабіна споживає близько 0,51 кВт·год. За підрахунками Trusco Nakayama, це коштує близько 16 єн і майже вдвічі менше, ніж експлуатація типового локального кондиціонера. Рекомендована ціна пристрою становить 1,5 мільйона єн без урахування податку.

Розробку представили на тлі дедалі частіших періодів екстремальної спеки в Японії. У 2026 році метеорологічне агентство країни запровадило окреме позначення для днів, коли температура сягає 40 °C або вище. Національний температурний рекорд становить 41,8 °C — його зафіксували в місті Ісесакі 5 серпня 2025 року.