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«Історія іграшок-5» зібрала понад $1 мільярд у світовому прокаті і стала найкасовішим фільмом року

Ірина Маймур 27 липня 2026
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Анімаційний фільм Disney і Pixar «Історія іграшок-5» зібрав понад $1 мільярд у світовому прокаті. Станом на 27 липня стрічка стала найкасовішим релізом 2026 року, повідомляє Variety.

Загальні збори мультфільму сягнули $1,022 мільярда. У США та Канаді він заробив $448,6 мільйона, а на інших міжнародних ринках — ще $573,5 мільйона.

«Історія іграшок-5» стала третім фільмом 2026 року, який подолав мільярдну позначку. Раніше це вдалося анімаційній стрічці «Супер Маріо: Галактика в кіно» та біографічному фільму про Майкла Джексона «Майкл».

Це також третій мільярдний фільм франшизи «Історія іграшок». Третя частина зібрала у світовому прокаті $1,067 мільярда, а четверта — $1,073 мільярда. П’ята стрічка поки не встановила рекорд серії: щоб перевершити попередню частину, їй бракує близько $51 мільйона. За прогнозом Variety, це може статися найближчим часом.

У США та Канаді мультфільм вийшов 19 червня і за перший вікенд заробив близько $160 мільйонів. Світовий дебют становив $312 мільйонів. Це був найбільший глобальний старт 2026 року та найкращий перший вікенд в історії франшизи. В український прокат стрічка вийшла 18 червня.

Режисерами п’ятої частини стали Ендрю Стентон і Кенна Гарріс. У мультфільмі Вуді, Базз Лайтер, Джессі та інші іграшки стикаються з новим конкурентом — дитячим смартпланшетом у формі жабки Ліліпад, який стає улюбленою розвагою Бонні. Також до команди приєднується новий кумедний герой — Смарті Пентс — іграшка, що має привчати малюків до горщика.

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Персонажів стрічки озвучили Том Генкс, Тім Аллен, Джоан К’юсак і Ґрета Лі.

Зображення надані БЖ Kinomania
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