Пам’ятник українським козакам у Відні «заговорив» голосами Марка Стронга та Романа Луцького

Монумент трьом козакам у Відні став частиною міжнародного проєкту Talking Statues («Статуї, що говорять»). Тепер відвідувачі можуть відсканувати QR-код на пам'ятнику та прослухати аудіоісторію козака Юрія Кульчицького, який допоміг урятувати австрійську столицю під час османської облоги 1683 року, а згодом відкрив у місті одну з перших кав’ярень. Про це БЖ повідомили в ГО Ukraine WOW.

Розповідь доступна двома мовами: англійською героя озвучив голлівудський актор Марк Стронг («Кінгсмен», «Шерлок Голмс»), а українською — актор Роман Луцький («Відблиск»). В аудіоісторії Кульчицький згадує, як переодягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь облогу, щоб передати союзникам важливі дані про стан міста, а після перемоги забрав покинуті турками мішки з кавовими зернами й започаткував віденську кавову культуру.

Пам’ятник став шостим об'єктом, який «заговорив» у межах української гілки проєкту завдяки ГО Ukraine WOW та мережі мультимаркетів «Аврора». Торік голосами знаменитостей уже озвучили монументи Івану Мазепі в Полтаві, Пилипу Орлику в Києві, Антону Головатому в Одесі, Юрію Кульчицькому у Львові та Дмитру Вишневецькому в Запоріжжі. Віденський етап реалізували за підтримки МЗС України, Посольства України в Австрії та історика Олексія Сокирка.

Монумент розташований на схилі гори Леопольдсберг. Щоб прослухати запис, потрібно навести камеру смартфона на QR-код біля пам'ятника, після чого на екрані з’явиться імітація вхідного дзвінка від Юрія Кульчицького.