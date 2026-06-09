В Україні створили офіційний напій Прайду-2026 — лимонад від броварні Underwood

У всесвітній місяць прайду київська крафтова броварня Underwood спільно з громадськими організаціями «КиївПрайд» та «ХарківПрайд» випустили офіційний напій Прайду-2026. Це лімітований лимонад PRIDE DRINK 2026 із лохиною, кокосом і квітами кліторії.

За словами творців, напій є символом креативної підтримки рівності. «Ми зосередилися на головному — смаку та настрої. Створили лимонад про літо, свіжість і хороший настрій. На смак він солодкий, трохи кисленький, ягідний, кокосовий і дуже освіжний», — розповідає продакт-менеджер Underwood Андрій Філончук.

У броварні зазначають, що для них ця колаборація — про видимість, адже повага до людської гідності та право жити без дискримінації є важливими українськими цінностями. У «КиївПрайд» та «ХарківПрайд» додають, що така співпраця свідчить про зростання відкритості українського бізнесу, який дедалі частіше підтримує ЛГБТІК+ спільноту креативними проєктами.

Придбати PRIDE DRINK 2026 вже можна на сайті броварні Underwood, на фестивалі «КиївПрайд Парк», а також у харківському ЛГБТІК+ громадському центрі «ПрайдХаб». Незабаром лимонад з'явиться у закладах по всій країні.

Нагадаємо, 14 червня відбудеться освітній фестиваль «КиївПрайд Парк» із лекторіями, майстернями, ярмарком, музичними виступами та партнерськими локаціями. А Марш рівності запланований на 21 червня. Під час усіх заходів «КиївПрайд» проводитиме благодійний збір коштів для платформи United24 на потреби протиповітряної оборони України.