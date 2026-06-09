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Levi’s судиться проти австралійського бренда через фірмові ярлики на кишенях

Артем Черничко 09 червня 2026
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Levi’s судиться проти австралійського бренда через фірмові ярлики на кишенях

Американський денім-гігант Levi Strauss & Co. подав до суду на австралійську компанію Globe та її бренд S-Double. Причиною позову стало використання тканинних ярликів на кишенях одягу, що, за заявою компанії, є «нахабним копіюванням» її запатентованого дизайну. Про це пише The Guardian.

Конфлікт між брендами триває давно: у 2010 році Levi’s уже судився з S-Double (брендом, який заснував дизайнер Шон Стуссі). Тоді сторони уклали мирову угоду, і австралійці зобов'язалися не використовувати ярлики на швах задніх кишень. Проте згодом S-Double порушив домовленість, повернувшись до продажу штанів та сорочок із майже ідентичними червоними й білими тканинними вкладками.

У березні 2026 року Levi’s вимагав від опонентів припинити продажі, але відповіді не отримав. Тепер американський бренд через суд вимагає повної заборони на продаж спірного одягу та виплати компенсації.

Levi’s активно захищає свій червоний прапорець (Tab), який компанія використовує з 1936 року. Раніше вона вже успішно судилася через цей елемент з люксовими гігантами Yves Saint Laurent та Brunello Cucinelli. Щоб захистити форму самого ярлика, кожен десятий виріб Levi’s випускає взагалі без логотипа, залишаючи вкладку пустою — це юридично заважає іншим копіювати елемент, просто змінюючи напис на ньому.

Фото: Olgierd Rudak / Wikimedia Commons
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