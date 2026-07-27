Із французького музею викрали 2500-річну золоту кельтську гривну — стародавню прикрасу

Із французького музею Musée du Pays Châtillonnais викрали унікальну золоту кельтську гривну віком близько 2500 років. Зловмисники здійснили крадіжку серед білого дня, попри нещодавнє посилення системи безпеки, пише ARTnews.

За даними прокуратури Діжона, двоє людей близько 10:30 ранку придбали квитки до музею в місті Шатійон-сюр-Сен, після чого розбили вітрину з експонатом і втекли через головний вхід. Прокуратура відкрила розслідування за статтею про організовану злочинність.

За словами мера Шатійон-сюр-Сена Жеремі Брігана, за останні вісім місяців музей уже двічі намагалися пограбувати вночі, але безуспішно. Після цього заклад витратив близько €150 тисяч на нові камери відеоспостереження, датчики руху та системи захисту дверей.

Викрадена гривна є частиною знаменитого скарбу Вікс, знайденого 1953 року в похованні «Принцеси Вікс». Прикраса виготовлена з 24-каратного золота, важить трохи більше пів кілограма та датується VI століттям до нашої ери.

One of France’s most valuable archaeological treasures has been stolen from a museum after thieves smashed a display case in broad daylight and escaped with the 2,500-year-old gold Torque of the Lady of Vix.



The museum had already been targeted in two previous attempted… pic.twitter.com/IVM2xHBgdu — Europa.com (@europa) July 27, 2026

Спочатку археологи вважали, що це діадема, однак подальші дослідження показали, що прикрасу носили на шиї як символ високого статусу представника кельтської аристократії.

У декорі гривни кельтські мотиви поєднані з давньогрецькими елементами, зокрема зображеннями крилатого коня Пегаса та левів, що свідчить про активні культурні контакти в Європі наприкінці раннього залізного віку.

Це вже не перша гучна музейна крадіжка у Франції за останній час. Нещодавно злодії викрали ювелірні вироби з музею Лаліка в Ельзасі, а ще раніше з Лувру зникли королівські коштовності вартістю понад $102 млн, які досі не вдалося знайти.