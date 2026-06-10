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Instagram дозволив змінювати порядок постів у сітці профілю

Ірина Маймур 10 червня 2026
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Instagram, який належить компанії Meta, запустив можливість змінювати порядок дописів у сітці профілю. Тепер користувачі можуть переміщувати публікації незалежно від дати їхньої публікації, пише The Verge.

Функцію почали широко запускати з 8 червня в мобільних застосунках Instagram для Android та iPhone. Раніше вона була доступна лише частині користувачів у тестових групах.

До цього дописи в профілі відображалися в хронологічному порядку. Єдиним винятком була можливість закріпити до трьох публікацій угорі профілю.

Щоб змінити порядок дописів, потрібно перейти у свій профіль, натиснути й утримувати будь-яку публікацію та вибрати опцію «Змінити порядок сітки». Після цього відкриється окреме вікно, де дописи можна перетягувати й міняти місцями.

Закріплені дописи залишатимуться угорі профілю. У вікні редагування вони будуть затемнені.

Можливість змінювати порядок сітки була однією з найбільш запитуваних функцій Instagram. Вона особливо важлива для авторів, брендів і користувачів, які оформлюють профіль як візуальну вітрину.

Керівник Instagram Адам Моссері анонсував функцію ще в січні 2025 року. Тоді він вибачився перед користувачами, чиї оформлені профілі зіпсував перехід від квадратних мініатюр до вищих вертикальних прев’ю.

Раніше Instagram також змінив підхід до поширення неоригінального контенту. У квітні платформа заявила, що менше просуватиме акаунти, які публікують запозичені фото та відео замість власного контенту.

Фото: SumUp / Unsplash
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