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Різдвяний спецвипуск «Доктора Хто» скасовано — шоуранер та продюсери залишили серіал

Іван Назаренко 10 червня 2026
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Компанія BBC скасувала цьогорічний різдвяний спецвипуск «Доктора Хто», а шоуранер Рассел Т. Девіс та продюсерська компанія Bad Wolf залишають проєкт. Про це повідомляє Deadline.

У BBC заявили, що рішення ухвалили заради майбутнього серіалу. Замість окремого спецвипуску мовник планує зосередитися на підготовці наступного етапу розвитку франшизи.

Після відходу нинішньої команди виробництво серіалу виставлять на відкритий тендер. Це означає, що новим продюсером може стати як підрозділ BBC Studios, так і незалежна компанія, яка запропонує власне бачення майбутнього проєкту.

Сам Девіс підтвердив свою відставку у соцмережах. За його словами, сценарій різдвяного спецвипуску так і не було написано, а нового актора на роль Доктора ніхто не шукав.

У франшизи «Доктор Хто» почався складний період. Торік від співпраці відмовився Disney+, серіал залишив актор Шуті Ґатва, який грав головну роль, а останні сезони показали нижчі рейтинги, ніж очікувалося.

Втім, у BBC наголошують, що не планують відмовлятися від проєкту. Крім нових сезонів, нині у розробці перебуває анімаційний серіал за мотивами франшизи.

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