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Ісландська авіакомпанія знайшла «найгіршу фотографку світу» — тепер вона отримає $50 тисяч за зйомку країни

Іван Назаренко 11 червня 2026
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Авіакомпанія Icelandair знайшла «найгіршого фотографа у світі». Переможницею незвичного конкурсу стала француженка Бланш Мортемар, яка обійшла 127 642 учасників зі 178 країн, пише Euronews.

Конкурс запустили на початку року з доволі незвичною метою — відшукати людину, яка найгірше фотографує. Якщо в більшості фотоконкурсів розмиті кадри, кривий горизонт чи випадковий палець у кадрі означають дискваліфікацію, то тут саме такі помилки були головною перевагою.

Журі відзначило Мортемар за її «вражаючу відсутність навичок і базових знань фотографії». Серед робіт-переможців — фото засніженого Осло, де значну частину кадру займає палець фотографки, розмите зображення Статуї Свободи та світлина чайки на ліхтарі, до якої випадково потрапила людська мочка вуха.

За словами самої переможниці, вона роками чула від друзів і родичів запитання, чому її фотографії завжди виходять невдалими: «Тепер я нарешті знаю відповідь — виявляється, я все життя готувалася саме до цього конкурсу», — пожартувала вона.

Ідея кампанії полягала в тому, щоб довести, що навіть найгірший фотограф навряд чи зможе зіпсувати краєвиди Ісландії. Саме тому призом для переможниці стала десятиденна подорож країною, під час якої вона документуватиме місцеві пейзажі у своєму фірмовому стилі.

За участь у проєкті Мортемар також отримає гонорар у розмірі $50 тисяч. У межах експерименту вона спробує відповісти на запитання, чи можна зробити справді погані фото в одній із наймальовничіших країн світу.

В Icelandair зазначили, що конкурс несподівано став вірусним, а його популярність пояснюють втомою людей від ідеальних фото та відредагованого контенту. За словами представників компанії, багатьом сподобалася ідея показати недосконалість і посміятися над власними помилками замість того, щоб гнатися за бездоганними кадрами.

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