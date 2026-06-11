Ісландська авіакомпанія знайшла «найгіршу фотографку світу» — тепер вона отримає $50 тисяч за зйомку країни

Авіакомпанія Icelandair знайшла «найгіршого фотографа у світі». Переможницею незвичного конкурсу стала француженка Бланш Мортемар, яка обійшла 127 642 учасників зі 178 країн, пише Euronews.
Конкурс запустили на початку року з доволі незвичною метою — відшукати людину, яка найгірше фотографує. Якщо в більшості фотоконкурсів розмиті кадри, кривий горизонт чи випадковий палець у кадрі означають дискваліфікацію, то тут саме такі помилки були головною перевагою.
Журі відзначило Мортемар за її «вражаючу відсутність навичок і базових знань фотографії». Серед робіт-переможців — фото засніженого Осло, де значну частину кадру займає палець фотографки, розмите зображення Статуї Свободи та світлина чайки на ліхтарі, до якої випадково потрапила людська мочка вуха.
Icelandair pays $50k to Paris photographer crowned 'world's worst' from 127,642 entrants— NewsTongue (@NewsTongueX) June 9, 2026
Blanche Mortemard won Icelandair's global competition to find the world's worst photographer, beating applicants from 178 countries. Her winning portfolio featured a thumb covering 20% of… pic.twitter.com/PIInJyj9WQ
За словами самої переможниці, вона роками чула від друзів і родичів запитання, чому її фотографії завжди виходять невдалими: «Тепер я нарешті знаю відповідь — виявляється, я все життя готувалася саме до цього конкурсу», — пожартувала вона.
Ідея кампанії полягала в тому, щоб довести, що навіть найгірший фотограф навряд чи зможе зіпсувати краєвиди Ісландії. Саме тому призом для переможниці стала десятиденна подорож країною, під час якої вона документуватиме місцеві пейзажі у своєму фірмовому стилі.
За участь у проєкті Мортемар також отримає гонорар у розмірі $50 тисяч. У межах експерименту вона спробує відповісти на запитання, чи можна зробити справді погані фото в одній із наймальовничіших країн світу.
В Icelandair зазначили, що конкурс несподівано став вірусним, а його популярність пояснюють втомою людей від ідеальних фото та відредагованого контенту. За словами представників компанії, багатьом сподобалася ідея показати недосконалість і посміятися над власними помилками замість того, щоб гнатися за бездоганними кадрами.