Україна обрала п'ять селищ, які візьмуть участь у конкурсі найкращих туристичних сіл світу

Україна визначила п’ять селищ, які представлятимуть країну на міжнародному конкурсі The Best Tourism Villages 2026 від Всесвітньої туристичної організації ООН за звання найкращого туристичного села світу. Відбір провело Державне агентство розвитку туризму України разом з експертами галузі.

Від України братимуть участь Опішня на Полтавщині, Вигода і Криворівня на Івано-Франківщині, та Меджибіж і Китайгород на Хмельниччині. Кожна громада має власну туристичну особливість — від народних ремесел і гуцульської культури до історичних пам’яток, екотуризму та природних маршрутів.

Керамічний посуд в Опішні. Фото: Yurii-mr / Wikimedia Commons

Опішня відома як один із головних центрів українського гончарства. Вигода приваблює туристів карпатською природою та маршрутом «Карпатський трамвай», а Криворівню часто називають культурним і духовним серцем Гуцульщини. Меджибіж вирізняється старовинною фортецею та багатокультурною історією, тоді як Китайгород поєднує історичну спадщину з мальовничими ландшафтами Поділля.

«Карпатський трамвай» у Вигоді. Фото: Jan Pešula / Wikimedia Commons

Програма The Best Tourism Villages відзначає сільські громади, які не лише розвивають туризм, а й зберігають місцеві традиції, культурну спадщину та природне середовище.

Види Криворівні. Фото: MonX94 / Wikimedia Commons

Голова Державного агентства розвитку туризму Наталія Табака наголосила, що головна цінність програми полягає не лише у промоції місць, а й у підтримці людей, які розвивають свої громади та створюють сучасні туристичні продукти на основі локальної спадщини.

Замок Меджибіж. Фото: Posterrr / Wikimedia Commons

Монумент у Китайгороді. Фото: IrynaDemydenko / Wikimedia Commons

Конкурс The Best Tourism Villages був заснований у 2021 році Всесвітньою туристичною організацією ООН. Організатори вже відзначили чотири українських села — Ворохту й Урич у 2024 році, та Колочаву і Синевирську Поляну у 2025-му.

Результати міжнародного відбору ООН оголосить наприкінці 2026 року. Для громад-переможців це шанс отримати додаткове міжнародне просування, залучити нових туристів та посилити інтерес до української культурної спадщини за кордоном.