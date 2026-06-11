Півонії за донат на ЗСУ: у п'яти містах України запускають благодійний поп-ап із квітами

З 11 до 14 червня у Чернівцях, Хмельницькому, Івано-Франківську, Буковелі та Татарові проходитиме четвертий благодійний півонієвий поп-ап. Мережа кав'ярень Bacara та ферма Peonita об'єдналися, щоб зібрати 1 мільйон гривень на пасажирський автобус для потреб 82-ї окремої Буковинської десантно-штурмової бригади. Про це БЖ повідомили організатори ініціативи.

Для акції підготували 18 тисяч півоній, які розвезли у понад 20 партнерських локацій — кав'ярні, ресторани, салони краси, клініки та спортивні клуби. Протягом чотирьох днів відвідувачі цих точок зможуть отримати квіти за благодійний донат від 50 гривень. Також долучитися до збору можна онлайн за посиланням.

Де можна отримати півонії за донат:

Чернівці: у кав'ярнях Bacara, «Матьє», Creme Cheese, Creme Soda, Ciabatta Bakery, «ШоШо», «Тераса під небом», б'юті-просторах GхBar та Dieva, клініках Avicenna, магазинах OnDe, BADO, Kream Store, а також спортклубах Hard&Smart і Pilates Ridge.

Хмельницький: кав'ярня Bacara (вул. Зарічанська, 13).

Івано-Франківськ: локації Bacara (вул. Січових Стрільців, 26; вул. Мазепи, 164).

Буковель: точка Bacara на сувенірному ринку.

Татарів: кав'ярня Bacara у ТЦ OBRIY (вул. Олекси Довбуша, 37).

За інформацією організаторів, транспортний засіб купують за безпосереднім запитом військових. Автобус планують використовувати для перевезення захисників, які проходять реабілітацію, а також для організації відпочинку дітей загиблих військовослужбовців.

Це вже четверта спільна акція брендів. За три попередні роки ініціатива «півонії за донат» допомогла зібрати понад 800 тисяч гривень, які спрямували на придбання дронів, наземних роботизованих комплексів та інше забезпечення підрозділів.

Peonita — найбільше півонієве поле України площею близько 5 гектарів, розташоване в селищі Глибока на Буковині. Bacara — чернівецька ростерія та мережа кав'ярень, яка працює в кількох регіонах західної України.