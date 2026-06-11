На пивзаводі в Мукачеві виявили залишки 400-річного палацу — підприємство перетворять на туристичний центр міста

У підвалах найстарішого в Україні мукачівського пивзаводу виявили залишки палацу угорського шляхтича Міхая Телегді XVI століття. Тепер команда ентузіастів планує перетворити територію історичної броварні та навколишню промислову зону на новий туристичний центр міста, пише у своєму репортажі «Укрінформ».

Про знахідку повідомили дослідники, які працюють над розвитком території колишнього пивоварного комплексу в Мукачеві. У березні в підвалах однієї із солодовень вони виявили кам’яні мури завтовшки понад 1,5 метра, які, за попередніми оцінками, є залишками палацу Телегді.

Більшість туристів сприймають Мукачево як транзитне місто й зупиняються тут, аби заїхати на екскурсію до замку «Паланок», смачно поїсти та розважитися в аквапарку. Проте на правому березі Латориці, на перетині давніх торгових шляхів під Сорочою горою, зароджується локація,… pic.twitter.com/OtpYjxB3xB — Ukrinform (@UKRINFORM) June 10, 2026

За словами дослідника Віктора Стинича, територія сучасного пивзаводу належала родині Телегді ще наприкінці XVI століття. Історичні описи згадують тут палац зі склепінчастими підвалами, дерев’яним другим поверхом, оборонними вежами та стіною-паланком. Нині виявлені мури вважають третьою за віком спорудою Мукачева після замку «Паланок» і каплиці святого Йосипа.

Навколо знахідки планують створити новий туристичний маршрут. У майбутньому на території пивзаводу хочуть відкрити музей пивоваріння, проводити екскурсії, історичні лекції, фестивалі та культурні події.

Стинич також звертає увагу на інші історичні об’єкти поблизу. Поруч розташоване місце Підгорянського скарбу — однієї з найвідоміших археологічних знахідок доби бронзи на Закарпатті. У XIX столітті археологи знайшли 14 бронзових мечів, датованих XI-X століттям до н.е.

Також неподалік знаходиться пам’ятник Підгорянській битві XIX століття, старовинні льодосховища та залишки монастиря святої Анни на Сорочій горі.

На думку авторів проєкту, розвиток цієї локації може суттєво розширити туристичні можливості Мукачева. Сьогодні більшість мандрівників приїжджають до міста заради замку «Паланок», однак у перспективі історична броварня разом із музеєм, фестивальним майданчиком та новими екскурсійними маршрутами може стати ще однією великою туристичною точкою міста.

Першим кроком до реалізації планів стане пивний фестиваль, який проведуть на території заводу вже цього літа. Організатори сподіваються, що з часом занедбана промислова зона перетвориться на повноцінний культурно-туристичний комплекс, здатний приваблювати сотні тисяч відвідувачів щороку.