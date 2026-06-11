Український розробник створив застосунок для вивчення географії

Український інді-розробник створив мобільний застосунок GeoSpeedrun для вивчення географії, пише dev.uа.

GeoSpeedrun — це квіз на знання прапорів і столиць світу зі спідран-механікою. Користувачі мають відповідати правильно й водночас проходити завдання якомога швидше.

У GeoSpeedrun є два основні режими — прапори та столиці. Для досвідченіших користувачів також доступний Extreme Mode — складніший режим із менш очевидними прапорами та заплутанішими варіантами відповідей.

Результати можна порівнювати з іншими гравцями в глобальному рейтингу. GeoSpeedrun також має швидкі раунди для короткої щоденної практики, систему щоденних серій, відстеження прогресу, нагадування та можливість поширювати результати в соцмережах.

Застосунок доступний на iOS та Android.

Наразі розробник працює над функцією додавання друзів і дуелями між ними на знання прапорів та столиць. У майбутніх онлайн-змаганнях для обох гравців генеруватиметься однаковий квіз, а перемагатиме той, хто швидше впорається із завданням.

Також у планах — розширити інформацію про країни на їхніх сторінках і додати уроки з базової географії з тестами та квізами. Вони можуть стосуватися, зокрема, гір, річок та озер.