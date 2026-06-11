Рідлі Скотт та Гленн Клоуз отримають почесні «Оскари»

Британський режисер Рідлі Скотт, американська акторка Гленн Клоуз і Флойд Норман — перший темношкірий аніматор Disney — отримають почесні премії «Оскар» на церемонії Governors Awards. Захід Американської кіноакадемії відбудеться 15 листопада 2026 року, пише The Guardian.

Governors Awards — це церемонія, на якій Американська кіноакадемія вручає почесні нагороди за кар’єрні досягнення, внесок у кіномистецтво або заслуги перед Академією.

Для Скотта і Клоуз це будуть перші «Оскари», однак ідеться саме про почесні нагороди, а не про перемоги в конкурсних категоріях. Раніше Рідлі Скотт мав чотири номінації на «Оскар», а Гленн Клоуз — вісім.

Скотта номінували, зокрема, за фільми «Тельма і Луїза», «Гладіатор», «Падіння «Чорного яструба»» та «Марсіянин». В Академії назвали режисера візіонером, чия багаторічна кар’єра вплинула на світовий кінематограф і культуру.

Гленн Клоуз номінували за ролі у фільмах «Фатальний потяг», «Небезпечні зв’язки», «Сільська елегія» та «Дружина». Академія відзначила її емоційний діапазон і здатність втілювати складних персонажів.

Почесний «Оскар» також отримає Флойд Норман — 90-річний аніматор і перший темношкірий аніматор Disney. Він працював над класичними проєктами студії, зокрема «Книгою джунглів» і «Сплячою красунею». Серед його пізніших робіт — «Корпорація монстрів».

Продюсерки Крістін Вашон і Памела Коффлер отримають Меморіальну премію Ірвінга Г. Талберга. Цю нагороду вручають продюсерам за внесок у кіноіндустрію. Вашон і Коффлер продюсували романтичну драму «Минулі життя», яка принесла їм номінацію на «Оскар». Серед інших їхніх проєктів — «Хлопці не плачуть», «Травень, грудень» і «Матеріалістка».

Минулого року серед лауреатів Governors Awards були актор Том Круз і співачка Доллі Партон.