Французькі фахівці допоможуть відновити зруйновану Росією пам’ятку в центрі Львова

До Львова приїхали майстри французької асоціації «Теслі без кордонів», які брали участь у відновленні дерев’яних конструкцій собору Паризької Богоматері після пожежі 2019 року. Вони долучаться до відновлення даху пам’ятки на площі Соборній, 3, пошкодженої російським обстрілом, повідомили у Львівській міськраді.

Французькі фахівці знаються на ремонті історичних дерев’яних конструкцій та володіють традиційними технологіями деревообробки. Саме такі підходи застосовували під час реконструкції елементів Нотр-Даму.

У Львові майстри зустрілися з міським головою Андрієм Садовим і представили свій досвід відновлення історичних пам’яток. Президент міжнародної асоціації «Теслі без кордонів», етнолог, спеціаліст у сфері охорони культурної спадщини Франсуа Калам зазначив, що участь у проєкті є проявом солідарності з українцями.

За його словами, об’єкти, які французькі майстри оглянули у Львові, мають велику культурну, архітектурну й соціальну цінність. Калам також назвав місцевий архітектурний ансамбль унікальним для Європи.

Роботи на площі Соборній планують провести у два етапи. Як пояснив французький майстер-тесляр і фахівець із традиційного дерев’яного будівництва Поль Рамбо, перший етап передбачає заготівлю сировини та її обробку. За попередніми оцінками, він триватиме близько двох тижнів. До робіт планують залучити 20 професійних теслярів.

Другий етап відбудеться пізніше. До нього хочуть залучити професійних теслярів, волонтерів і студентів.

Французькі майстри наголошують, що для них важливо не тільки відновити пам’ятку, а й передати ремісничі знання тим, хто дбатиме про історичну спадщину надалі.