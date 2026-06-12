Ілон Маск став першим у світі трильйонером

Ілон Маск став першим у світі доларовим трильйонером після того, як SpaceX провела рекордне IPO — первинне публічне розміщення акцій на біржі. Компанія залучила $75 млрд, пише Reuters.

Більша частина статків Маска тепер пов’язана зі SpaceX. Його частку в компанії оцінюють приблизно у $866 млрд. За розрахунками Reuters на основі документів компанії, разом із Tesla та іншими активами статки Маска можуть перевищити $1,1 трлн після початку торгів акціями SpaceX.

До розміщення акцій Forbes оцінював капітал Маска приблизно у $780 млрд. За цим показником він уже суттєво випереджав найближчих учасників рейтингу найбагатших людей світу, зокрема співзасновника Alphabet Ларрі Пейджа.

У центрі бізнес-імперії Маска залишаються SpaceX і Tesla. Серед інших його активів — Neuralink, The Boring Company, xAI та соцмережа X, раніше відома як Twitter. Маск купив Twitter у 2022 році за $44 млрд, отримавши прямий канал комунікації із сотнями мільйонів користувачів.

Висока оцінка SpaceX пов’язана з інтересом інвесторів до бізнесів Маска, зокрема космічних технологій і супутникових систем. Водночас аналітики звертають увагу, що SpaceX залишається капіталомісткою компанією, а частина її оцінки базується на технологіях, комерційна окупність яких може зайняти роки або десятиліття.

Reuters також пише про феномен «премії за Маска». Так ринкові оглядачі описують ситуацію, коли інвестори оцінюють компанії підприємця не тільки за традиційними фінансовими показниками, а й через віру в його здатність перетворювати амбітні ідеї на великі бізнеси.

Вплив Маска водночас викликає суперечливі оцінки. Його прихильники вважають його підприємцем-візіонером, тоді як критики говорять про надмірну концентрацію впливу, питання корпоративного управління та політичну активність бізнесмена.