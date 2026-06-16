IQOS оновив свій простір на Хрещатику до 10-річчя бренду — що там можна зробити

IQOS відзначає десяту річницю роботи в Україні. Спеціально до ювілею бренд оновив IQOS Space на Хрещатику, інтегрувавши туди локальні колаборації, артоб'єкти та святковий мерч. Зібрали 5 речей, які можна зробити в IQOS Space вже сьогодні.

1. Обрати товари з мерчу

До ювілею бренд випустив лінійку повсякденних речей: футболки, кепки з мінімалістичним написом «Десять з десяти», шопери, пледи та шкарпетки. Окремий елемент дропу — брелоки для ключів, дизайн яких відсилає до знакових проєктів бренду в Україні за ці роки. Серед фігурок: криголам «Ноосфера», космічна тарілка, каністра для палива, ковзани та карусель.

2. Придбати постер і стікери, створені в колаборації з Олесем Дерегою

Ілюстратор Олесь Дерега створив для бренду масштабну візуалізацію-головоломку. На постері він зібрав персонажів своїх робіт за останні 10 років, а також інтегрував деталі з історії бренду в Україні. На постері можна знайти пташку-колібрі, яка раніше була на пакованнях бренду, режисерську хлопавку «Стоп, знято» як згадку про колишні івенти, а також приховані цифри «10» — від лінійки до руки з десятьма пальцями. Постер із цими персонажами можна придбати в магазині.

3. Зробити гравіювання чи обрати стікери

У просторі облаштували зону кастомізації техніки. Відвідувачі можуть безкоштовно нанести на свої девайси гравіювання. Ескізи малюнків також розробив Олесь Дерега. Нанесення займає кілька хвилин і не псується із часом. А як альтернативу можна обрати стікери з персонажами постера.

4. Придбати картхолдер та ключницю від SYCH Studio

З нагоди ювілею бренд SYCH Studio створив ключницю та картхолдер, які можна придбати разом із мерчем. Аксесуари виготовлені з натуральної шкіри у молочному та коричневому кольорах і мають тиснення із числом 10.

5. Сховатися від шуму міста

На другому поверсі IQOS Space продовжує діяти коворкінг, де можна попрацювати, почитати та відпочити від міського шуму. Важливо, що вхід у коворкінг лише особам 18+. До річниці тут повністю змінили фасадну вітрину: довгі вертикальні панелі на панорамному вікні утворюють велике число 10. Якщо подивитися з вулиці, на панелях буде видно легкі хвилі, які створюють відчуття руху.

Найближчим часом бренд планує запустити в просторі інтерактивну інсталяцію, де відвідувачі зможуть залишати власні спогади, пов'язані з історією бренду.