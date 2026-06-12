Аріана Ґранде закликала Білий дім не чіпати її музику: пісню «Bye» додали до антиіммігрантського ролика

Американська співачка й акторка Аріана Ґранде попросила Білий дім не використовувати її музику після того, як пісню «Bye» додали до TikTok-ролика про міграційну політику адміністрації Дональда Трампа. Про це пише BBC.

У відео, опублікованому на сторінці Білого дому, показували, як прикордонники затримують людей, надягають на них кайданки та доправляють до центрів утримання. Саундтреком стала пісня Ґранде «Bye» 2024 року.

Ролик підписали фразою: «Bye-bye… Президент Трамп забезпечив найбезпечніший кордон в історії».

Ґранде відреагувала на допис у коментарях. «Будь ласка, не використовуйте мою музику в контексті цієї варварської, нелюдської, огидної маячні», — написала співачка.

Після її реакції звук у відео вимкнули, а коментар Ґранде видалили.

Речниця Білого дому Ебіґейл Джексон у відповідь заявила американським медіа, що «насправді варварськими, нелюдськими й огидними» є, за її словами, дії «нелегальних мігрантів-злочинців», які поранили або вбили американських громадян.

Відео з’явилося після того, як Дональд Трамп підписав закон про понад $70 млрд фінансування для імміграційних відомств на решту свого президентського терміну.

Ґранде долучилася до списку артистів, які виступали проти використання своєї музики в політичних матеріалах команди Трампа. Раніше Сабріна Карпентер розкритикувала Білий дім після того, як її пісню «Juno» використали у відео про операції ICE.

Під час президентської кампанії 2024 року проти використання своєї музики командою Трампа також виступали ABBA, Селін Діон і Бейонсе.