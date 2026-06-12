Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Аріана Ґранде закликала Білий дім не чіпати її музику: пісню «Bye» додали до антиіммігрантського ролика

Ірина Маймур 12 червня 2026
365

Американська співачка й акторка Аріана Ґранде попросила Білий дім не використовувати її музику після того, як пісню «Bye» додали до TikTok-ролика про міграційну політику адміністрації Дональда Трампа. Про це пише BBC.

У відео, опублікованому на сторінці Білого дому, показували, як прикордонники затримують людей, надягають на них кайданки та доправляють до центрів утримання. Саундтреком стала пісня Ґранде «Bye» 2024 року.

Прев'ю відео

Ролик підписали фразою: «Bye-bye… Президент Трамп забезпечив найбезпечніший кордон в історії».

Ґранде відреагувала на допис у коментарях. «Будь ласка, не використовуйте мою музику в контексті цієї варварської, нелюдської, огидної маячні», — написала співачка.

Після її реакції звук у відео вимкнули, а коментар Ґранде видалили.

Речниця Білого дому Ебіґейл Джексон у відповідь заявила американським медіа, що «насправді варварськими, нелюдськими й огидними» є, за її словами, дії «нелегальних мігрантів-злочинців», які поранили або вбили американських громадян.

Відео з’явилося після того, як Дональд Трамп підписав закон про понад $70 млрд фінансування для імміграційних відомств на решту свого президентського терміну.

Ґранде долучилася до списку артистів, які виступали проти використання своєї музики в політичних матеріалах команди Трампа. Раніше Сабріна Карпентер розкритикувала Білий дім після того, як її пісню «Juno» використали у відео про операції ICE.

Під час президентської кампанії 2024 року проти використання своєї музики командою Трампа також виступали ABBA, Селін Діон і Бейонсе.

Фото: Emma / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Померла Маргарет Керрі — танцівниця, за рухами якої Disney створив Дінь-Дінь з мультфільму «Пітер Пен» Дослідження назвало найрозчаровуючіші туристичні місця світу — що потрапило до антирейтингу Фільм «Не питай мене, чи я вбивала» переміг у нацконкурсі фестивалю Docudays UA 2026 «МакДональдз» у центрі Львова пообіцяв усунути шум і запахи після скарг мешканців
Авокадо — Тейлор Свіфт у світі овочів та фруктів 12 червня 2026 «Відоус-Бей»: серіал — емоційні гойдалки, через який ви заплачете й розсмієтеся 12 червня 2026 Безнадійний роман: «Обсесія» — новий горор-хіт чи абсолютний хайп? 11 червня 2026 Британський нойз, італійський ф’южн та український хардкор: гід київським фестивалем «Брудний Пес» 10 червня 2026 Драма «Я лаюсь»: Форрест Ґамп по-британськи 10 червня 2026 Йо Мін Пей: архітектор, якого зненавиділи (а потім полюбили) в усьому світі 09 червня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.