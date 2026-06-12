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«МакДональдз» у центрі Львова пообіцяв усунути шум і запахи після скарг мешканців

Іван Назаренко 12 червня 2026
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Ресторан «МакДональдз» у центрі Львова пообіцяв усунути шум і запахи, на які скаржаться мешканці будинку на площі Ринок. Відповідні роботи компанія планує завершити до 7 липня, повідомляє Львівська міська рада.

Будівля, де працює заклад, є пам’яткою архітектури національного значення, тому міськрада не має повноважень погоджувати чи змінювати конструкцію об’єкта. Усі документи на реалізацію проєкту видавали державні органи, зокрема Міністерство культури та Державна інспекція архітектури та містобудування.

Основними претензіями жителів залишаються шум від обладнання, запахи з кухні та вентиляційні конструкції у дворі будинку.

За словами операційного менеджера «МакДональдза» Юрія Кося, компанія вже провела акустичні вимірювання та визначила джерела шуму. Частину обладнання планують перенести у внутрішні приміщення ресторану, а також виконати шумоізоляційні роботи.

Крім цього, у закладі обіцяють посилити систему очищення повітря. Для цього проведуть герметизацію повітропроводів, встановлять додатковий промисловий озоногенератор і спеціальні лампи у вентиляційних системах, які допоможуть усунути залишкові запахи.

На прохання мешканців також розглядають заміну частини шиферних конструкцій на акустичні панелі та встановлення додаткових протипожежних засобів у дворі.

Раніше у цьому «МакДональдзі» замінили класичний жовтий логотип на латунні літери. Частина містян і фахівців з охорони культурної спадщини вважають, що яскраве оформлення недоречне для історичного центру Львова.

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