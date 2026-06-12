Фільм «Не питай мене, чи я вбивала» переміг у нацконкурсі фестивалю Docudays UA 2026

Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, який проходив у Києві з 5 по 12 червня, оголосив переможців і переможниць конкурсних програм 2026 року.

Найкращим фільмом національного конкурсу DOCU/УКРАЇНА стала стрічка «Не питай мене, чи я вбивала» (режисерка Олена Максьом). Це відверта розповідь про досвід військовослужбовиці в лавах української армії та буденні реалії життя батальйону. Стрічка також отримала Премію пам'яті Віктора Ониська за кращий монтаж (режисерки монтажу Світлана Залога та Олена Максьом).

Кадр із фільму «Не питай мене, чи я вбивала» / Docudays UA

Спеціальну відзнаку конкурсу DOCU/УКРАЇНА, а також Приз глядацьких симпатій виборов фільм «Де все зникає» (режисер Олександр Ткаченко). Стрічка створює пронизливий портрет кінооператора й військового Дмитра Докунова, показуючи руйнівний вплив війни на людину.

Кадр із фільму «Де все зникає» / Docudays UA

У головному міжнародному конкурсі DOCU/СВІТ перемогу здобула австрійська стрічка «Зелене світло» (режисер Павел Кузуйок) про нейропсихіатра, який підтримує людей, що прагнуть отримати право на евтаназію в Німеччині. Журі відзначило фільм за чутливість та високу кінематографічну майстерність.

Спеціальну відзнаку в цій категорії отримав фільм «Майлін» (режисерка Марія Сільвія Естеве) — аргентинсько-французька драма про проблему насильства щодо жінок.

У короткометражному конкурсі DOCU/КОРОТКО головний приз завоював іспанський фільм «Педро Томас пояснює світ» (режисер Корнеліюс Стучкус). Це поетична історія про літнього чоловіка з острова Гран-Канарія та його тонкий зв'язок із довкіллям.

Спеціальну відзнаку тут отримала українська стрічка «Сиквела» (режисерка Алла Мітюкова) про виснажливий шлях відновлення військового, який втратив кінцівку. Команда також отримала нагороду від платформи ARTE як найкращі молоді продюсери короткого метру.

Фестивальні нагороди. Фото: Сергій Хандусенко / Docudays UA

Перелік переможців в інших номінаціях доступний на сайті фестивалю.