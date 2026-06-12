Дослідження назвало найрозчаровуючіші туристичні місця світу — що потрапило до антирейтингу

Дослідження на основі майже 100 тисяч відгуків туристів назвало найрозчаровуючіші пам’ятки світу. Лідером антирейтингу другий рік поспіль став британський парк розваг Alton Towers, пише Euronews.

Рейтинг підготувала компанія Radical Storage, яка займається глобальною мережею камер схову для багажу. Дослідники проаналізували 99 547 відгуків про туристичні об’єкти у 50 найвідвідуваніших країнах світу.

Компанія виявила частоту використання негативних слів на кшталт «нудний», «переоцінений» або «незручний», а також врахували скарги на доступність, переповненість і співвідношення ціни та якості.

У середньому частка негативних відгуків про популярні туристичні місця становила 5,2%, однак деякі локації значно перевищили цей показник.

Перше місце посів парк атракціонів Alton Towers у британському графстві Стаффордшир. Негативний досвід описали 38,2% відвідувачів. Найчастіше туристи скаржилися на великі черги, додаткові витрати та невідповідність ціни якості послуг. Водночас у порівнянні з минулим роком ситуація дещо покращилася: тоді частка негативних відгуків сягала 49,4%.

Alton Towers. Фото: rogerbarker2 / Wikimedia Commons

На другому місці опинився океанаріум Джорджії в американській Атланті. Майже кожен п’ятий відвідувач залишив негативний відгук. Туристи найчастіше згадували переповненість приміщень, проблеми з доступом до експозицій та високу вартість відвідування.

Океанаріум Джорджії. Фото: Nadine Marfurt / Unsplash

Третю сходинку посіло казино Horseshoe Casino у штаті Луїзіана. Негативні враження висловили 18,6% гостей. У відгуках заклад називали нудним та переоціненим.

До першої п’ятірки також увійшли купальні Сечені в Будапешті та океанаріум Ripley’s Aquarium of Canada у Торонто. В обох випадках головною причиною невдоволення стали великі натовпи відвідувачів.

Ripley’s Aquarium of Canada. Фото: Martin Cígler / Wikimedia Commons

Купальні Сечені у Будапешті. Фото: Marc Ryckaert / Wikimedia Commons

Дослідження також показало, що найбільше розчаровуючих туристичних об’єктів мають Велика Британія та Канада — по 7,9% негативних відгуків. Далі йдуть США з показником 7,5%.

Серед міст найвищу частку негативних відгуків отримав Сіетл. До переліку також потрапили Будапешт, Лондон і Бангкок.

Автори дослідження зазначають, що багато популярних туристичних місць стають жертвами власного успіху. Величезний потік відвідувачів часто створює проблеми, які зрештою псують враження від навіть найвідоміших пам’яток світу.