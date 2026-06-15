Через російський обстріл знищено вітражі в Будинку органної музики в Дніпрі

Через російську атаку на Дніпро в ніч проти 15 червня пошкоджень зазнав Будинок органної та камерної музики. Унаслідок обстрілу повністю знищено більшість вітражів будівлі, а також зруйновано орган, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.





Заклад розташований у Свято-Миколаївському соборі, збудованому 1915 року. У 1985 році будівлю реставрували й переобладнали під Будинок органної та камерної музики. Тоді художники-монументалісти В'ячеслав Данілов і Сергій Ісаєв створили для інтер’єру монументальні розписи, а вікна оздобили вітражами.

Вітражі до обстрілу Росією

Вітражі до обстрілу Росією

Вітражі до обстрілу Росією

Орган у будівлі встановили в залі в 1985 році. Інструмент із понад двома тисячами труб спеціально виготовила німецька компанія Sauer.

Через численні пошкодження заклад поки не зможе проводити концерти та працювати у звичному режимі.