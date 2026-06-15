Масована атака на Київ: постраждали Лавра, «Мистецький арсенал» та кіностудія Довженка (доповнено)

Росія в ніч проти 15 червня масовано атакувала Київ ракетами та ударними безпілотниками. Станом на 08:20 було відомо про чотирьох загиблих і 30 постраждалих, серед яких двоє дітей віком п’ять і шість років, розповів начальник МВА Тимур Ткаченко.

Пошкодження різного ступеня зафіксували на понад 40 локаціях майже в усіх районах столиці. Постраждали житлові багатоповерхівки, нежитлові будівлі, цивільна інфраструктура, об’єкти культурної спадщини та культурні пам’ятки.

Через атаку пошкоджені лінії електропередачі, тому близько 140 тисяч абонентів на півночі Києва залишилися без електропостачання.

Під час атаки загорівся дах Успенського собору Києво-Печерської лаври. За даними ДСНС, площа пожежі становила близько 800 м². Також пошкоджена велика кількість обʼєктів верхньої частини будівлі, розповів Суспільному гендиректор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко. За його словами, найцінніші експонати та святині, зокрема раку святого Стефана XVIII століття, вдалося евакуювати із собору. Наразі оцінюють масштаб пошкоджень будівлі.

За оновленими даними, було два прицільних удари, спрямованих на Успенський собор. Другий безпілотник влучив у Стефанівський приділ храму, де серйозно пошкоджені іконостас, розписи та фрески. Після пожежі зберігається загроза повторного займання й обвалу конструкцій, тому територію Києво-Печерської лаври тимчасово закрили для відвідувачів.

Також на території Києво-Печерської лаври пошкоджені ще кілька будівель, там зафіксували незначні пошкодження, повідомив медіа заступник міністра культури Іван Вербицький.

Пожежа також виникла на території Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», заявили в ДСНС.

Площа займання сягнула близько 1000 м². В установі повідомили, що працівники перебувають у безпеці. Фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень будівлі та оцінюють наслідки атаки.

Пошкоджень зазнала й Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка, заявила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна. На її території виникла пожежа, пошкоджені костюмний цех, інші корпуси та будівлі. Удар знищив найбільшу і найстарішу костюмну колекцію: на кіностудії зберігалося близько 100 тисяч костюмів і близько трьох мільйонів одиниць різноманітного одягу.