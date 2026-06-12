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З 2022 року через екстремальну спеку в Європі померло понад 200 тисяч людей

Іван Назаренко 12 червня 2026
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З 2022 року через екстремальну спеку в Європі померло понад 200 тисяч людей

Понад 200 тисяч людей померли в Європі через наслідки екстремальної спеки з 2022 року. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я, назвавши спеку «тихим убивцею», який стає дедалі небезпечнішим через зміну клімату, пише AFP.

За словами директора європейського регіону ВООЗ Ганса Генрі Клюге, більшість із цих смертей можна було запобігти. Він наголосив, що екстремальна спека є найнебезпечнішим і найшвидше відчутним наслідком кліматичних змін, а кількість загиблих — лише «верхівка айсберга», адже мільйони людей також зазнають фізичних і психологічних наслідків.

Найбільше від спеки страждають літні люди, діти та люди із захворюваннями серця, нирок та інших органів. Високі температури можуть спричиняти зневоднення, теплові удари та загострення хронічних хвороб.

У ВООЗ зазначають, що Європа нагрівається швидше за будь-який інший континент. Науковці пов’язують це зі зміною клімату, яка робить хвилі спеки, посухи та повені більш частими й інтенсивними.

Організація закликала країни активніше впроваджувати системи попередження про спеку, покращувати інформування населення та адаптувати міста до високих температур. Серед рекомендацій — створення нових зелених зон, контроль за станом здоров’я літніх людей під час спеки та зміна графіків роботи для працівників, які перебувають на відкритому повітрі.

Наприкінці травня хвиля аномальної спеки накрила значну частину Західної Європи. В Іспанії вже повідомили, що травень 2026 року став найсмертоноснішим місяцем через спеку з 2015 року. В ООН назвали ці погодні аномалії черговим нагадуванням про наслідки глобальної кліматичної кризи.

Фото: Richard Vanlerberghe / Unsplash
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