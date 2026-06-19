Джим Керрі може знову зіграти Ґрінча — Universal працює над продовженням фільму

Universal Pictures та Imagine Entertainment розробляють продовження сімейної комедії «Як Ґрінч украв Різдво» 2000 року. Джим Керрі веде переговори про повернення до ролі зеленого відлюдника, повідомляє The Hollywood Reporter.

Очікується, що режисером знову стане Рон Говард, який зняв оригінальну картину. Він також має продюсувати проєкт разом зі співзасновником Imagine Entertainment Браяном Ґрейзером.

Говард та Imagine Entertainment підтвердили в соцмережах, що сиквел перебуває в розробці. Водночас переговори ще тривають, тому остаточну участь Керрі та інших членів команди поки не підтверджено.

Сценарій стрічки готують Алек Берґ, Джефф Шаффер і Девід Мендел. Усі троє працювали над серіалом «Вгамуй свій запал», а також над екранізацією книжки Доктора Сьюза «Кіт у капелюсі» з Майком Маєрсом. Назву, сюжет, решту акторського складу та дату прем’єри нового фільму поки не оголосили.

Раніше Керрі говорив, що розглянув би повернення до образу Ґрінча, якби сучасні технології дозволили уникнути складного гриму. За словами актора, робота в протезному костюмі під час створення першої частини була фізично виснажливою, а технологія захоплення руху дала б йому більше свободи. Чи планують використовувати її в продовженні, невідомо.

«Як Ґрінч украв Різдво» — екранізація книжки Доктора Сьюза 1957 року. За сюжетом Ґрінч намагається зірвати святкування Різдва в Хтовілі, викравши подарунки та прикраси.

Стрічка зібрала у світовому прокаті понад $345 мільйонів і стала касовим хітом 2000 року в США. На церемонії 2001 року вона отримала «Оскар» за найкращий грим — нагороду вручили Ріку Бейкеру та Ґейл Раян.