Після успіху горору «Backrooms: Залаштунки» Голлівуд почав шукати ідеї для фільмів на Reddit

Після касового успіху горору «Backrooms: Залаштунки» голлівудські агенти і продюсери почали вивчати платформу Reddit у пошуках нових сюжетів та авторів. Представник однієї з агенцій розповів The Hollywood Reporter, що його колеги вже відібрали кілька тематичних спільнот і коротких оповідань із потенціалом для екранізації.

Reddit складається із сабредітів — окремих спільнот, присвячених певним темам. Учасники спільнот можуть разом розвивати вигадані світи, доповнювати їх персонажами й сюжетами та формувати довкола них аудиторію ще до того, як історією зацікавиться кіноіндустрія.

Саме таким був шлях стрічки «Backrooms: Залаштунки». Її концепція виникла 2019 року після появи на іміджборді 4Chan фотографії порожніх жовтих приміщень, описаних як нескінченний лабіринт. Згодом учасники сабредіту r/backrooms почали розширювати міфологію цього світу, вигадувати його правила, істот і нові локації.

Кейн Парсонс, відомий в інтернеті під псевдонімом Kane Pixels, створив за мотивами Backrooms серію коротких горор-відео на YouTube. Його роботи стали основою повнометражного фільму A24, сценарій якого написав Вілл Судік.

Стрічка зібрала у світовому прокаті майже $257 мільйонів і стала найкасовішим фільмом A24. Її світовий дебют становив близько $118 мільйонів.

Директор із маркетингу Reddit Джим Сквайрс назвав платформу «інкубатором інтелектуальної власності в реальному часі» — простором, де спільноти розвивають сюжети, персонажів і вигадані світи, які згодом можуть адаптувати для кіно.

Увагу індустрії привертають і сабредіти з оригінальними короткими оповіданнями. Історію «I Pretended to Be a Missing Girl» («Я прикидалася зниклою дівчиною») зі спільноти r/nosleep готують до повнометражної екранізації на Warner Bros. Сідні Свіні має виконати головну роль і стати продюсеркою проєкту.

Reddit також використовують для спілкування з аудиторією та просування релізів. Парсонс провів у спільноті r/movies онлайн-сесію запитань і відповідей про «Backrooms: Залаштунки», яка зібрала понад 1400 коментарів.

За словами представників платформи, Reddit дає студіям змогу одночасно знаходити нових авторів, оцінювати інтерес аудиторії та взаємодіяти з уже сформованими спільнотами. Водночас популярність допису або сабредіту сама по собі не гарантує екранізації.