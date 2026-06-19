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Американські вчені створили термометр завбільшки з ягоду, який потрібно проковтнути

Ірина Маймур 19 червня 2026
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Дослідники Массачусетського технологічного інституту (MIT) створили мініатюрний термометр-капсулу, який після проковтування безперервно вимірює внутрішню температуру тіла. Пристрій має шість міліметрів у діаметрі й чотири міліметри у висоту та передає нові показники щосекунди, пише Popular Science.

Розробку описали в науковому журналі Nature Electronics. За словами авторів, це найменший відомий їм ковтальний датчик такого типу.

Усередині капсули розміщені кремнієвий чип площею один квадратний міліметр, мініатюрна батарея та антена. Під час випробувань похибка вимірювань становила менш ніж 0,1 градуса Цельсія.

Дані передаються за допомогою зворотного розсіювання радіосигналу. Зовнішня антена, розташована приблизно за 30–60 сантиметрів від тіла, надсилає хвилю до капсули. Внутрішня антена змінює сигнал і повертає його назад, після чого система обчислює температуру.

Такий спосіб зв’язку зменшує споживання енергії. Сама схема потребує менш ніж 10 нановатів потужності і працює від срібно-оксидної батарейки діаметром 4,8 міліметра.

Невеликий розмір має полегшити проковтування та знизити ризик затримки пристрою в шлунково-кишковому тракті. Наявні ковтальні термометри переважно мають розмір полівітамінної капсули або перевищують його.

Датчик випробували на свинях під анестезією та під час вільного руху. Він точно передавав показники в обох випадках. Під час тривалого спостереження капсула пройшла крізь шлунково-кишковий тракт і вийшла з організму природним шляхом.

Науковці припускають, що в майбутньому розробку можна буде використовувати для контролю температури пацієнтів під час і після анестезії. Вона також може допомагати відстежувати ранні ознаки інфекції в людей із пригніченим імунітетом, зокрема після хімієтерапії або приймання імуносупресивних препаратів.

Серед інших потенційних сфер застосування — спостереження за гарячкою у дітей, змінами температури під час овуляції та станом людей, які перебувають в умовах сильної спеки або холоду. Сам датчик не діагностує захворювання, а лише безперервно вимірює один із показників стану організму.

Команда також працює над додаванням сенсорів, які могли б визначати частоту серцевих скорочень та інші життєві показники. Клінічних випробувань на людях ще не проводили — дослідники розраховують перейти до них протягом кількох років.

Фото: Markus Spiske / Unsplash
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